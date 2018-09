Ex-coach deelt sneer uit naar Thibaut Courtois: “Bij ons zou hij nu niet in de basis staan”

Diego Simeone zit nooit verlegen om een boute uitspraak. De 48-jarige Argentijnse coach van Atlético Madrid deelde deze keer een sneer uit naar de aartsrivaal Real en Thibaut Courtois. “Bij ons zou hij niet in de basis staan”, klinkt het droog. “Onze doelman is beter.”

Diego Simeone was als speler al een vechter en is dat ook als coach: “We zullen een irritant team blijven, een team van het volk en geliefd bij het volk”, zegt hij in een interview met ‘Cope’.

Atlético won vorig seizoen de Europa League maar begon niet goed aan de competitie met slechts 4 op 9, terwijl Barcelona en Real Madrid meteen een foutloze start namen. Simeone beseft dat het lastig wordt om te concurreren met die twee topploegen maar mikt “minstens” op de derde plaats.

Dat Antoine Griezmann bleef, sterkt zijn vertrouwen. “Wij hebben de beste speler van de wereld van vorig seizoen: wereldkampioen, Europese Supercup, Europa League, tweede in de Spaanse competitie waar Real Madrid en Barcelona spelen, de beste speler in de WK-finale,... Ik heb er geen verklaring voor dat hij niet bij FIFA’s The Best hoort.” Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Mohamed Salah zijn de drie overgebleven kanshebbers voor die prijs van beste voetballer ter wereld.

Voorts rekent Simeoni op de doelpunten van Diego Costa en doelman Jan Oblak. Waarna de sneer richting de aartsrivaal en zijn ex-doelman volgde: “Courtois zou bij ons niet in de basis starten. Oblak is beter. Hij is de beste doelman ter wereld.”

Foto: EPA-EFE

Courtois speelde van 2011 tot 2014 op uitleenbasis voor Atlético, met Simeoni toen als coach en allergrootste fan.