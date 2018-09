Moeder Syriëstrijder kandidaat op Antwerpse CD&V-lijst

Fatima Ezzarhouni, de moeder van een Syriëstrijder, komt voor de CD&V op tijdens gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Enkele maanden geleden getuigde ze nog in ‘De Zevende Dag’ over het vertrek van haar zoon, die intussen overleden is.

De zoon van Ezzarhouni vertrok vijf jaar geleden naar Syrië. In al die jaren had ze nauwelijks tot geen contact met hem. “Intussen heb ik uit betrouwbare bronnen vernomen dat mijn zoon overleden is”, vertelde ze dinsdagochtend aan Radio 2. Bovendien zou ze een kleinkind hebben dat nog steeds in Syrië verblijft, bij de moeder.

Ezzarhouni staat op de achtste plaats voor het district Antwerpen en op plaats 50 voor stad Antwerpen. Hoewel ze een moslima is, kiest ze toch voor een christelijke partij. “Omdat iedereen welkom is in de CD&V. Zo kan iedereen op zijn manier zijn steentje bijdragen. Via deze partij kunnen we aan preventiecampagnes doen tegen radicalisering, zoals ik nu al doe. Ik ben niet enkel in de politiek gestapt omwille van mijn verhaal, maar het is wel mijn grootste punt.”