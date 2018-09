Man gearresteerd omdat hij ontbijt met Saudische vrouw: “Dit is een aanstootgevende video”

Een Egyptenaar is flink in de problemen gekomen nadat een video van de man viraal ging. De beelden laten zien hoe de hotelmedewerker een maaltijd deelde met een Saudische vrouw die een nikab droeg. Een “aanstootgevende video”, aldus de Saudische autoriteiten, die de man vervolgens hebben gearresteerd.

Het ging er op het eerste gezicht erg vrolijk aan toe. Gedurende de dertig seconden aan videobeelden die op Twitter verschenen, grapten de man en Saudische dame erop los en aten ze samen hun ontbijt. Vooral het moment waarop de vrouw wat eten in de mond van de man stak, stuitte bij velen tegen de borst. Er volgde een stroom aan verontwaardiging uit Saudi-Arabië zodra de beelden viraal gingen.

“Het ministerie van Arbeid heeft een expat gearresteerd in Jeddah nadat hij in deze aanstootgevende video te zien was”, verklaarde het ministerie. Het waren lokale media die konden achterhalen dat het om een Egyptenaar ging.

Twitter-gebruiker Malak was een van vele mensen die haar kritiek niet onder stoelen of banken stak. “Ik kan niet begrijpen waarom enkel mannen constant worden gestraft”, vertelde ze. “Ik ben zelf een Saudische vrouw en zou hen allebei straffen. Lachen, eten op de werkplek, … waar liggen jullie grenzen?” Niet iedereen was het echter met haar eens. Sommigen stelden dat werkrelaties het geslacht overstijgen, waardoor ze in staat moeten zijn om zowel samen te eten als plezier te maken.

Hervormingen

In Saudi-Arabië zijn nochtans de laatste tijd meerdere hervormingen doorgevoerd die de dames meer rechten geven. Zo mogen vrouwen sinds kort zelf met een auto rijden, zijn na 35 jaar de eerste bioscopen geopend en worden concerten toegelaten waarbij zowel mannen als vrouwen aanwezig mogen zijn. Desondanks blijven sommige verboden gehandhaafd. Zo moeten mannen en vrouwen apart eten in restaurants indien ze geen naaste familie zijn.

De Egyptenaren reageren ondertussen verrast op de arrestatie. “Wilde kroonprins Mohammed bin Salman geen nieuw en open Saudi-Arabië?”, klonk het bij lokale televisiepresentator Osama Gaweesh. Sommigen gingen zelfs nog een stap verder en meenden dat de “fragiele ego’s van Saudische mannen” aan de basis lagen van de arrestatie.