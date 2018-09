Britt beviel in hotel zonder dat ze het wist, maar Egypte wil hen niet laten gaan: “Geen vader, geen paspoort”

Het Nederlandse meisje dat onverwacht in haar Egyptische hotelkamer beviel van een zoon, mag niet naar huis komen. De autoriteiten in Caïro willen baby Yassin immers geen paspoort geven. Enkel als zijn vader hier is en die hem herkent, krijgt hij een paspoort, maar dat kan wel eens heel moeilijk worden. De familie heeft een advocaat onder de arm genomen.

LEES OOK. Britt (18) beviel in Egyptische hotelkamer zonder dat ze het wist: “met een nagelknipper heeft ze de navelstreng doorgeknipt”

“Mam, niet schrikken. Ik ben vanochtend in de badkamer van m’n hotelkamer bevallen van een zoontje. Het gaat goed met ons.” Dat choquerende bericht kreeg de moeder van de 18-jarige Britt uit Rotterdam toegestuurd vanuit Egypte. Denkend dat ze iets verkeerds gegeten had, was Britt naar het toilet gegaan. Toen ze op de wc plots een hoofdje voelde, besefte ze dat er iets heel anders aan de hand was. Na handdoeken op de grond gegooid te hebben, werd haar zoontje geboren. Met een nagelknipper heeft ze de navelstreng doorgeknipt.

Het jongetje, Yassin, is gelukkig gezond en de hotelmedewerkers leggen hen in de watten. Maar dat kan niet van de Egyptische regering gezegd worden.

Geen vader, geen paspoort

Al snel doken er problemen op voor de jonge moeder en haar zoontje. Zij wou immers snel opnieuw naar huis in Nederland, maar dat gaat niet zomaar. Want haar baby heeft immers geen paspoort en reizen mag hij niet. Om het paspoort te regelen moeten ze vijf uur naar Caïro rijden om daar vier weken te wachten voor ze de papieren in orde kunnen hebben. Van de Nederlandse autoriteiten kregen ze amper hulp, totdat hun verhaal in de media terechtkwam. Maar nu blijkt hun steun niet genoeg.

Voor een geboortebewijs is er in Egypte een vader nodig. “We blijken hier dus geen aangifte te kunnen doen, omdat de vader niet bekend is. Britt heeft hem in Nederland ontmoet op een feestje, ze weet weinig van hem”, aldus Sylvia. Het noodpaspoort dat ze ondertussen gekregen hebben van de Nederlandse regering is niet goed genoeg om moeder en kind naar huis te brengen.

Rechtszaak

“We vinden deze vertraging heel vervelend voor haar, maar volgens de Egyptische autoriteiten is nog niet aan alle formaliteiten voldaan’’, aldus een woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Den Haag aan RTV Rijnmond. “We hebben haar geadviseerd een advocaat in de arm te nemen en dat heeft ze gedaan.’’ De hele kwestie zou immers wel eens op een lange rechtszaak kunnen uitdraaien.

Oma Sylvia Van Baarlen is ondertussen ook in Egypte. Zij vertelde aan de regionale omroep dat ze met de handen in het haar zitten. “Het is de wet hier. Een ongehuwde moeder zonder vader kan hier geen kind registreren. De ‘hoogste generaal’ van het land heeft volgens onze advocaat al gezegd dat hij geen uitzondering wil maken...”