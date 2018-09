“Zielig en laf”: woordvoerster Donald Trump reageert voor het eerst op vernietigende column en boek

Het stormt in het Witte Huis. Na een bewogen week, waarin zowel een anonieme column in New York Times als een boek brandhout maakten van president Donald Trump, heeft woordvoerder Sarah Sanders de pers toch weer toegesproken. “We blijven gefocust op de dingen die er echt toe doen”, zei ze, al schuwde ze haar kritiek op de columnist niet.

“Bekrompen, contrair en onbesuisd.” Wij kennen Donald Trump niet persoonlijk en zouden hem dan ook niet zo durven noemen, maar een belangrijke medewerker van zijn regering deed dat vorige week wel. Anoniem, in een vernietigende column in New York Times, waarin hij of zij beschrijft hoe zijn eigen regering delen van zijn agenda bewust dwarsboomt en dingen achterhoudt voor hem.

Het stuk sloeg in als een bom, zeker omdat een dag eerder Fear was voorgesteld. Ook dat boek van ervaren journalist Bob Woodward schetst bepaald geen fraai beeld van de president. Trump komt eruit als een idioot, diedoor zijn eigen personeel niet vertrouwd wordt omdat hij zo onvoorspelbaar is en weinig kaas gegeten heeft van (internationale) politiek.

Trump zelf reageerde al hard op beide publicaties door te ontkennen dat de waarheid erin staat. Hij zei maandag nog zelf een boek te zullen schrijven over zijn presidentschap omdat dat van Woodward “vol gefabriceerde verhalen staat”. En de regeringsmedewerker die hem voor aap zette in New York Times, die zou de president het liefst van al vervolgd en ontslagen zien.

“Laf en zielig”

Perswoordvoerder Sarah Sanders heeft na de bewogen week op een persconferentie gereageerd op de publicaties.

“De anonieme auteur probeert de regering te ondermijnen”, zei Sanders. “En daarom zou het ministerie van Justitie zijn of haar identiteit moeten achterhalen.” Of het Witte Huis actief zoekt wie achter de column zit, wilde ze niet gezegd hebben. Ze ontkende wel met klem dat er een leugendetector gebruikt zal worden, zoals Trumps medestander Rand Paul had voorgesteld. Vicepresident Mike Pence, die volgens Amerikaanse media een van de mogelijke auteurs is, gaf al te kennen dat hij die test zonder probleem zou ondergaan.

“Onze focus ligt nu op de dingen die er wel toe doen”, zei Sanders, al kwam ze toch terug op de column. “Volgens mij is het triest en zielig dat een laffe anonieme bron zoveel aandacht krijgt van de media.” Ook Woodward kreeg de wind van voor. “Meerdere regeringsmedewerkers, waaronder Defensieminister James Mattis en stafchef John Kelly, hebben gebeurtenissen die beschreven worden in het boek ontkend. Het lijkt enorm roekeloos voor een boek om buitensporige beweringen te doen, maar niet eens de tijd nemen om 10 dollar te geven aan een fact checker om rond te bellen en de quotes te verifiëren.”