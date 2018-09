Superstraf voor ‘onverbeterlijke wegpiraat’ van tabellen geveegd

Benjamin D. was vandaag wel zelf aanwezig in de rechtbank Foto: bfs

Berlare - Verkeersrecidivist Benjamin Dupont heeft aan de beroepsrechter een fikse korting op zijn historisch hoge celstraf van 12,5 jaar gevraagd én gekregen. “We geloven in beterschap”, zei de rechter, die zijn celstraf terugbracht tot 2,5 jaar cel.

Garagist Benjamin Dupont uit Berlare had tijdens zijn proces in beroep haast op zijn blote knieën om strafvermindering gevraagd. “Ik heb mij herpakt, mijn frank is gevallen”, putte hij zich uit in goede bedoelingen. “Mijn leven is nu eindelijk terug op orde. Ik heb vooral psychiatrische hulp nodig, geen verblijf in de gevangenis. Daar zat ik in de cel tussen pedofielen.”

Recordstraf

Een verhaal dat niet had gepakt bij politierechter Peter D’hondt in Dendermonde. Die had Dupont in januari van dit jaar veroordeeld tot zeven jaar gevangenis, 60.400 euro en een halve eeuw rijverbod. De hoogste straf ooit gegeven door D’Hondt, en al de 39ste (!) veroordeling voor Dupont.

Tijdens het vonnis was D. niet aanwezig in de rechtbank. Maar na twee weken gaf de man zichzelf uiteindelijk aan bij de politie van Antwerpen en vloog hij de cel in. Hij ging wel in beroep tegen zijn straf, en was voorlopig op vrije voeten.

Waslijst

De waslijst aan feiten waarvoor de garagist zich moest verantwoorden was bijzonder lang. Dronken sturen, rijden tijdens een rijverbod, ongevallen, vluchtmisdrijf, onverzekerd rijden, gesjoemel met vervangwagens en een hele reeks andere overtredingen.

Een van de meest frappante inbreuken pleegde hij in juni van vorig jaar. Toen reed hij dronken en zoals steeds tijdens een levenslang rijverbod met zijn vijfjarig kind op de achterbank zwalpend en aan hoge snelheid rond. Toen hij uit het verkeer werd gehaald was hij te dronken om verhoord te kunnen worden.

Voor rechter D’Hondt was de maat meer dan vol, en ook de politierechter in Sint-Niklaas had er genoeg van. Die dikte zijn celstraf een maand later voor een reeks nieuwe feiten nog verder aan tot 12,5 jaar en verhoogde ook zijn boete nog met bijna 21.000 euro.

Milde beroepsrechter

De beroepsrechter in Dendermonde was dinsdag echter een pak milder gestemd. “Het gaat om ernstige feiten en het is onbegrijpelijk dat u ze steeds opnieuw heeft gepleegd”, motiveerde de rechter. “U bent hardleers en heeft veel kansen gehad om terug op het juiste pad te geraken. Maar u vertelde ons dat u een nieuwe start wil nemen. Die kans gaan we u geven. We geloven in beterschap.”

Dat bleek uit het vonnis van de beroepsrechter. De celstraf van 12,5 jaar werd herleid tot 5 jaar waarvan de helft met uitstel. Ook de boete werd deels opgelegd met uitstel. Het rijverbod van 50 jaar werd teruggebracht naar 30 jaar, maar Dupont blijft ongeschikt om nog met een auto te rijden en had sowieso ook al een levenslang rijverbod. De man moet zich wel aan probatievoorwaarden houden en zich laten behandelen voor zijn alcoholverslaving.