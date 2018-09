Het aantal mensen met een job in de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gestegen, tot 158 miljoen. Dat is een nieuw record, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag.

Het aantal werkenden lag 1,5 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. In België was er een toename met 1,2 procent. In de hele Europese Unie (28 lidstaten) hadden in het tweede kwartaal 238,9 miljoen mensen een baan (+1,4 procent). Ook dat is een nieuw record.