En plots stonden giraffen en olifanten met hun poten in de sneeuw

Afrika wordt niet meteen met winters landschap geassocieerd, hoewel het ook daar wel degelijk kan sneeuwen. Dat konden de dieren uit Zuid-Afrika afgelopen week ondervinden. Het levert heel wat opmerkelijke beelden op van giraffen en olifanten in de sneeuw.

Fotografe Kitty Viljoen kon de opvallende foto’s maken in Sneeuberge in Zuid-Afrika: dieren die we associëren met zon en meer woestijnlandschappen, zoals giraffen, olifanten, neushoorns of antilopes, stonden plots met hun poten in de sneeuw. NoordweerBenelux pikte de beelden op en plaatste ze op sociale media.

Sneeuberge ligt op een hoogte van meer dan 2.000 meter. Tijdens de winter kan het in Sneeuberge heel koud worden. Zeker ’s nachts kan het er vriezen. Van zodra er neerslag valt, sneeuwt het dus ook. Momenteel loopt de winter op z’n einde in zuidelijk Afrika.