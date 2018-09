Mama van bij aanslag doodgeschoten Gabriel (1) daagt Belgische staat voor de rechter

Bijna zeven jaar nadat Nordine Amrani zes mensen doodschoot op het drukste plein van Luik, waaronder de 17 maanden oude Gabriel, dienen de ouders van het jongetje en andere nabestaanden een klacht in tegen de Belgische staat. Het doet nog altijd pijn dat de dader een gedetineerde was die eigenlijk niet voorwaardelijk vrijgelaten had mogen worden, staat dinsdag te lezen in La Dernière Heure.

Olivia en Romuald stonden op de Place Saint-Lambert in Luik op de bus te wachten, die 13de december 2011. Zoontje Gabriel was toen 17 maanden oud en lag warm ingeduffeld in de armen van mama. En dan dook plots, uit het niets, de gewapende Nordine Amrani op. Hij schoot wild in het rond om zoveel slachtoffers te maken als mogelijk.

125 mensen raakten gewond en zes mensen zouden het niet overleven. Gabriel was een van hen. Het jongetje werd geraakt aan zijn hoofd en overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

“Er gaat geen dag voorbij zonder dat we aan hem denken”, zegt mama Olivia, die met Romuald ook vier dochters heeft, aan La Dernière Heure. “Niets kan hem ooit vervangen.”

Vrijgelaten

De ouders van Gabriel en andere nabestaanden van de aanslag in Luik hebben bijna zeven jaar na de feiten beslist om de Belgische Staat aan te klagen. Het steekt nog steeds zo hard dat de dader, Nordine Amrani, ten onrechte vervroegd was vrijgelaten uit de gevangenis van Lantin. De 33-jarige Marokkaan was kwaad op de wereld en bang om terug naar de gevangenis te moeten. Daarom schoot hij, nadat hij het bloedbad aangericht had, zichzelf ook dood.

“Wij vragen de veroordeling van de Belgische staat omdat de gedetineerde niet voorwaardelijk vrijgelaten had mogen worden”, zegt advocaat Alexandre Wilmotte. “Bovendien werd hij niet opgevolgd. We gaan de zaak op 25 september voor de rechtbank van eerste aanleg pleiten.” Ze hopen dat de voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidsstelling strenger worden.

Grafsteen

Eerder dit jaar, na zes lange jaren, heeft de familie eindelijk een grafsteen kunnen zetten op het graf van de kleine Gabriel. “Vrienden hebben ons het geld voorgeschoten en een maand erna hebben we de schadevergoeding ontvangen voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. We geloofden er na al die tijd niet meer in, maar daardoor hebben we toch een steen kunnen geven aan onze kleine engel”, zegt mama Olivia, die nog steeds niet tegen luide geluiden en sirenes kan. “Dat doet me elke keer denken aan die dag in Luik. Mijn zoontje vertrok zijn gezicht en knuffelde me, en enkele seconden later werd hij van ons weggetrokken. Ik heb me lange tijd afgevraagd hij en niet ik het slachtoffer werd, maar ik weet dat onze kleine engel sindsdien over ons waakt.”