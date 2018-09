Ontslagen hoofdredacteur keert dan toch terug naar VTM Nieuws

Nicholas Lataire keert dan toch terug als hoofdredacteur van VTM Nieuws. Dat heeft de directie van Medialaan zonet bekendgemaakt. Lataire werd vorige donderdag nog ontslagen na een intern conflict op de VTM-nieuwsdienst.

Volgens Medialaan zijn er “de laatste dagen er in alle sereniteit open gesprekken geweest tussen mensen die het beste voor hebben met elkaar en met VTM Nieuws”. Daarop werd beslist om Lataire alsnog als hoofdredacteur aan boord te houden. Hij zal de job nu wel in duobaan uitoefenen met An Goovaerts, de hoofdredactrice van De Morgen die hem in eerste instantie zou vervangen.

Na constructieve dialoog heeft directie @MEDIALAAN beslist dat Nicholas Lataire samen met An Goovaerts hoofdredacteur wordt van @VTMNIEUWS . Welcome Back @NicholasLataire — Sara Vercauteren (@saravercauteren) 11 september 2018

“De laatste dagen is er heel veel gebeurd. We hebben in alle openheid gesprekken gevoerd en draaien nu een bladzijde om. Ik zie het geweldig zitten om samen met An als één team het succesverhaal van VTM Nieuws verder te zetten”, aldus Lataire.

“Beslissing terugdraaien doe je niet zomaar”

Medialaan-CEO’s Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx verklaren hun beslissing als volgt: “Een onwaarschijnlijke opeenstapeling van gebeurtenissen heeft er vorige week voor gezorgd dat we oog in oog kwamen te staan met een onmogelijke situatie op onze nieuwsvloer en in ons bedrijf. Met de informatie die er toen voorhanden was, moest er snel en kordaat ingegrepen worden. Een beslissing terugdraaien en de pijnlijke situatie van vorige week opzijzetten, doe je niet zomaar. We zijn dan ook heel blij dat Nicholas en An de uitdagingen vanaf nu samen gaan aanpakken. Als één team, in alle openheid en met veel trots voor VTM Nieuws.”

Volgens bronnen werd de beslissing persoonlijk teruggedraaid door eigenaar Christian Van Thillo Foto: BELGA

Maar volgens bronnen op de redactie werd de beslissing persoonlijk doorgevoerd door Christian Van Thillo, eigenaar van De Persgroep, tegen de zin van CEO Lodewyckx. Van Thillo zou bezorgd zijn om de gevolgen die de onrust kan hebben op News City, de toekomstige eengemaakte redactie van VTM Nieuws en de bladen van De Persgroep.

Medialaan ontkent in een reactie echter dat het zo gelopen is. “Dit is een beslissing die na ruim overleg en in volle consensus is genomen”, zegt woordvoerster Sara Vercauteren.

Lof van vakbonden

De vakbonden bij Medialaan prijzen de moed van de directie. “Een beslissing terugdraaien getuigt van een zelden voorkomend niveau van leiderschap”, zegt Koen Dries van LBC, die ook een positief signaal ziet in het feit dat ook Govaerts aanblijft als hoofdredacteur. “Dat het een duobaan wordt, ligt in de lijn van wat gehoopt werd. Het toont dat er marge is voor verbetering en bijsturing.”

Jan Meeuwens van BBTK denkt dat de druk vanop de VTM-redactie alleszins een rol zal hebben gespeeld. “Enkele mensen dreigden met ontslag. De directie voelde aan dat het personeel dit niet zou pikken”, zegt hij. “De journalisten zijn tevreden dat de beslissing werd teruggedraaid.”

Volgens andere vakbondsbronnen zijn er door het conflict wel persoonlijke wonden geslagen. De sfeer zou her en der ongemakkelijk zijn, maar van echte rancune is er geen sprake.

Lataire moest donderdag samen met deze Kris Hoflack opstappen Foto: if

Interne vete

De samenwerking met Lataire (en met directeur Nieuws Kris Hoflack) was donderdagavond beëindigd na onrust op de VTM-nieuwsredactie: een interne mail stelde de toon van het VTM-nieuws ter discussie, maar ook een interne vete tussen Hoflack en Lataire speelde een rol.

Oorspronkelijk leek enkel Hoflack te moeten opstappen, maar na overleg moest ook Lataire gedwongen vertrekken. Dat viel bijzonder slecht bij de VTM-nieuwsredactie: uit protest gaven drie andere leden van de nieuwsdienst aan dat ze niet langer verder wilden “onder de huidige omstandigheden”, en op vrijdag werd het middagbulletin uitzonderlijk ingekort tot twaalf minuten.

“We zijn het fundamenteel oneens met de manier waarop de VTM-directie de herschikking van de nieuwsredactie aanpakt”, zo sprak nieuwsanker Freeck Braeckman vrijdagmiddag met een duidelijk statement zijn steun (en die van een groot deel van de redactie) voor Lataire uit. Met succes dus, want Lataire werd vandaag opnieuw aangesteld in zijn oude functie.