Derde Europese competitie naast Champions en Europa League op komst

Er komt allicht een derde Europese clubcompetitie naast de Champions League en de Europa League vanaf het seizoen 2021-22. Dat heeft Andrea Agnelli, voorzitter van de European Club Association, dinsdag bekend gemaakt.

Goed nieuws voor wie tijdens de week nog niet genoeg heeft aan de Champions League en de Europa League: er is nog meer Europees clubvoetbal op komst. Dat vertelde Andrea Agnelli, de voorzitter van de European Club Association (een verzameling van de 232 belangrijkste Europese clubs) dinsdag op een op de jaarlijkse vergadering in Split.

“Het uitvoerend comité van de UEFA moet de beslissing nog wel goedkeuren”, aldus Agnelli. “Maar de clubs hebben groen licht gegeven om een derde Europese competitie in werking te laten treden vanaf het seizoen 2021-22 waardoor het aantal clubs actief in een UEFA-competitie zal stijgen naar 96.” Agnelli zetelt als voorzitter van Juventus ook in het uitvoerend comité van de UEFA. De UEFA zelf heeft nog niet officieel gereageerd.

Op dit moment zijn er 80 clubs actief in Europa: 32 in de Champions League, 48 in de Europa League. Aan de Europacup III zouden enkel teams uit de kleinere competities deelnemen, dus niet uit de Premier League, Primera Division, Bundesliga, Serie A of Ligue 1. Tot 1999 waren er drie Europese competities, maar toen werd de “Beker der Bekerwinnaars” afgeschaft.