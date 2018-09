Ouders Maddie McCann vrezen dat onderzoek naar mysterieuze verdwijning definitief afgesloten wordt

De ouders van Madeleine ‘Maddie’ McCann leven in grote onzekerheid. Eind september is het geld voor het onderzoek naar hun vermiste dochter op, en voorlopig ziet het er niet naar uit dat er nieuw geld vrijgemaakt zal worden. “Ze zijn de speurders dankbaar, maar hopen dat het onderzoek toch verdergezet wordt”, zegt een bron dichtbij de ouders aan Daily Mail. Maddie McCann verdween op 3 mei 2007.

De verdwijning van Maddie McCann is een van de meest mysterieuze verdwijning ooit. Het driejarige meisje verdween op 3 mei 2007 in het Portugese Praia da Luz, waar ze op vakantie was met haar ouders en haar zusje en broertje, een tweeling van 2 jaar.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Rond 20.30 uur legden Kate en Gerry McCann hun kinderen in bed in hun hotelkamer. Ze gingen in een restaurant eten met vrienden en controleerden om het half uur of alles goed ging met hun kroost. Een babysitter vonden de ouders niet nodig. Toen Kate om 22 uur opnieuw ging kijken, lag Maddie niet meer in haar bed. Ze was verdwenen en vandaag, 11,5 jaar later, is het nog steeds niet duidelijk wat er met het meisje gebeurd is.

Sinds de verdwijning hebben Scotland Yard - de Britse federale politie - en de Portugese politie een intensief onderzoek gevoerd naar de verdwijning. Daar is doorheen de jaren meer dan 10 miljoen euro ingepompt. Geregeld dreigde het onderzoek zonder geld te vallen, maar telkens werd een nieuw element gevonden waardoor de overheid er toch weer wat geld in besloot te stoppen.

Foto: BELGAIMAGE

Maar nu dreigt het einde van het onderzoek echt. Nog tot het einde van deze maand is er financiering, maar daarna is het op en moet de minister van Binnenlandse Zaken beslissen of het onderzoek nog voortgezet wordt.

“Deze situatie hebben ze al meer meegemaakt”, zegt een bron dichtbij het koppel aan Daily Mail. “Ze hebben er geen idee van of de zoektocht abrupt stopgezet zal worden of toch nog verder zal gaan. Het is een ontmoedigend vooruitzicht waar ze opnieuw mee geconfronteerd worden.”

“Kate en Gerry zijn de politie heel dankbaar voor alles wat de speurders gedaan hebben doorheen de jaren”, klinkt het nog. “Ze hopen dat de zoektocht voortgezet wordt als er meer geld vrijgemaakt wordt.”