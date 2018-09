Torfs wil voet naast Zalando zetten

Schoenwinkelketen Torfs beleeft drukke tijden. Het familiebedrijf dat dit jaar zeventig kaarsjes mag uitblazen, probeert een nieuw concept uit in zijn winkels en heeft de handen vol met zijn boomende onlineactiviteiten. De ambities zijn niet min. Het bedrijf wil online in ons land zijn voet naast de Duitse reus Zalando zetten. “We willen de beste onlineschoenwinkel van het land zijn”, aldus CEO Wouter Torfs.

De keten was vorig jaar goed voor een omzet van 143,5 miljoen euro. Dit jaar, zo verwacht Torfs, zou dit naar 145 à 147 miljoen euro stijgen. Eind augustus lag de omzet alvast een procent boven dezelfde periode vorig jaar. De stijging is volledig op naam te schrijven van de webshop. De verkoop lag er eind augustus al 19 procent hoger dan een jaar eerder. De ruim 75 winkels zagen de verkoop dan weer 3,5 procent dalen. “Iedereen krijgt minder volk over de vloer in zijn winkels, ook wij”, erkent Torfs.

Online!

De motor van Torfs is online geworden. Vandaag is de webshop goed voor 15 procent van de totale omzet. “Binnen drie à vier jaar zal dat 20 procent zijn. Dertig procent op termijn is heel realistisch. Maar in feite weet niemand waar het eindigt”, erkent de CEO. De combinatie van online met stenen winkels staat stevig. “Ons mantra is: online is niet de vijand, maar onze bondgenoot. Er zullen zeker geen winkels van Torfs sluiten.”

Die groei van online is explosief. Vorig jaar werd het distributiecentrum in Temse uitgebreid met een nieuw depot, enkel en alleen voor de webshop. Een nieuwe cao liet toe dat tot 23.00 uur ‘s avonds pakjes worden verstuurd. In het distributiecentrum gaan er dagelijks gemiddeld 2.200 online bestelde paar schoenen naar de klanten, in topperiodes zijn er dat meer dan 5.000.

Ook investeringen in winkels

Maar ook in de winkels wordt fors geïnvesteerd, en met succes. Torfs werkt aan een nieuw winkelconcept, waarbij ook lifestyleproducten worden aangeboden: plaids, kaarsen ... In een aantal winkels wordt het nieuwe concept uitgetest. “En die doen het 10 à 15 procent beter dan de andere winkels.” Het is de bedoeling de uitbreiding van het assortiment overal toe te passen waar de ruimte het toelaat.

In Wallonië is het bedrijf actief met één winkel, in Libramont. Een tweede opent binnenkort in Dinant. Op termijn ziet het bedrijf ruimte voor tien à vijftien winkels in het zuiden van het land.

Torfs is bovendien sinds dit jaar franchisenemer van sneakerwinkel The Athlete’s Foot. “De helft van Vlaanderen loopt rond op sneakers. Het is een markt die niet meer zal weggaan”, aldus CEO Wouter Torfs. Door als franchisenemer in The Athlete’s Foot te stappen, verzekert Torfs zich van een voet in huis bij grote merken als Nike en Adidas. Die willen hun hipste modellen niet in elke winkel verkopen, wel aan specialisten als The Athlete’s Foot. Als het concept aanslaat, wil Torfs een vijftiental van de sneakerwinkels openen.