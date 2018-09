Net geen 2 miljoen passagiers voor Brussels Airlines tijdens zomervakantie

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft tijdens de zomervakantie iets meer dan 1,98 miljoen passagiers vervoerd. Vooral het Afrikaanse netwerk groeide sterk, zo blijkt uit de cijfers voor de maanden juli en augustus van de maatschappij.

Brussels Airlines had eerder al gemeld dat ze in juli voor het eerst meer dan een miljoen reizigers op een maand tijd had vervoerd. In augustus kwam het niet zover: de maatschappij verwelkomde die maand 962.439 passagiers. De groei ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar lag wel twee keer boven 16 procent.

Er was vooral groei (van meer dan 30 procent) op het Afrikanetwerk. Die is het gevolg van de overname van de activiteiten van het voormalige Thomas Cook Airlines Belgium eind oktober vorig jaar, waardoor er heel wat vakantiebestemmingen in Noord-Afrika zijn bijgekomen. Het aantal passagiers op Europese vluchten lag ongeveer 15 procent hoger.

Brussels Airlines herhaalde dinsdag dat de druk op de ticketprijs hoog blijft. De volledige Lufthansa-groep, waartoe Brussels Airlines behoort, ontving in de maand augustus 13,8 miljoen passagiers, 10 procent meer dan in augustus vorig jaar.