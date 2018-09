Antwerpen wil banden met diamantsector in Angola versterken

Antwerpen - Antwerpen wil de banden met de diamantsector in Angola versterken. Het Afrikaanse land produceert jaarlijks zo’n 9 miljoen karaat aan diamanten, maar slechts 1 à 2 procent daarvan wordt in ons land verwerkt. Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) wil dat aantal de volgende jaren zien toenemen en organiseerde daarom dinsdag een diamantconferentie in de Angolese hoofdstad Luanda.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, op officieel bezoek in het land, nam aan het symposium deel. “Angola is de vijfde belangrijkste diamantproducent ter wereld en bezit potentieel om nog te groeien. Ons land is dan weer de natuurlijke geallieerde voor de diamanthandel”, pleitte Reynders.

De meeste diamanten gaan vanuit Angola nu naar Dubai. Maar dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen. Bij het bezoek van de Angolese president Joao Lourenço aan ons land in juni van dit jaar, liet ook hij verstaan de samenwerking met de Antwerpse diamantsector te willen uitbreiden.

Lourenço is de opvolger van Jose Eduardo dos Santos, die Angola 38 jaar heeft geleid. De economie van het land steunde jarenlang op de oliesector, maar Lourenço probeert de economie meer te diversifiëren. “We willen een strategisch partnership afsluiten met instellingen die betrokken zijn bij de diamanthandel, in het bijzonder in België”, beloofde de bevoegde minister, Diamantino Pedro Azevedo, dinsdag.