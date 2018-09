Minstens 21 leden van de troepen van het Syrische bewind en aanverwante milities zijn gedood in een hinderlaag van de groep Islamitische Staat in het zuidoosten van Syrië, zo heeft het Syrische Observatorium voor Mensenrechten dinsdag gemeld.

De hinderlaag werd maandagavond gelegd in As-Safa, in de woestijn in de provincie As-Suwayda, de laatste verzetshaard van IS in deze regio op 100 kilometer ten zuidoosten van Damascus, aldus de directeur van de ngo, Rami Abdel Rahmane.