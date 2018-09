Ryanair schrapt woensdag 150 van de 400 vluchten van en naar Duitsland

Omwille van de aangekondigde staking van piloten en cabinepersoneel woensdag in de Duitse basissen van Ryanair, heeft de lagekostenmaatschappij beslist 150 van de 400 vluchten van en naar het land te schrappen. Dat heeft marketingdirecteur Kenny Jacobs aangekondigd in Frankfurt.

De Duitse pilotenvakbond Cockpit en de vakbond voor het cabinepersoneel Verdi hebben opgeroepen tot een 24 urenstaking vanaf woensdagochtend. De getroffen klanten worden op de hoogte gebracht en vergoed.

Dreigement

Eerder op de dag dreigde Ryanair er ook mee de activiteiten in Duitsland terug te schroeven als de stakingsdreigingen aanhouden. Volgens Jacobs is er geen gegronde reden voor de staking van woensdag. Hij zegt dat de werknemers al betere loon- en arbeidsvoorwaarden aangeboden kregen.

“Als de stakingsdreigingen blijven duren, zullen ze leiden tot een vermindering van de activiteiten in Duitsland en tot de schrapping van banen van piloten en cabinepersoneel”, zegt marketingdirecteur Kenny Jacobs in een persbericht. Vooral secundaire Duitse luchthavens zouden worden getroffen, “waar we elke winter verlies lijden”. Ryanair had de staking, waartoe maandagavond opgeroepen werd, eerder al “nutteloos en overbodig” genoemd. De vakbonden verwachten dat er amper een vliegtuig zal vertrekken.

Tiende van hele Ryanair-vloot

Ryanair is actief op elf Duitse luchthavens, met in totaal meer dan 40 vliegtuigen of een tiende van de gehele vloot. Die zijn goed voor zowat 400 piloten en en 1.000 stewardessen en stewards. De lagekostenmaatschappij uitte eerder een gelijkaardig dreigement in Ierland, na verschillende stakingen. De maatschappij zou zes vliegtuigen weghalen uit Dublin, maar ze draaide de beslissing terug nadat er een cao was bereikt met de Ierse piloten.

Eind september - vermoedelijk de 28ste - wacht Ryanair een nieuwe staking. Vakbonden van het cabinepersoneel uit België, Spanje, Portugal, Italië en Nederland willen dan “de grootste staking uit de geschiedenis van Ryanair” organiseren.