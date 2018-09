Man in levensgevaar na aanval door rund in natuurgebied Ekeren: familie gewaarschuwd door hond

Ekeren - Een man van 81 is maandag zwaargewond geraakt nadat hij werd aangevallen door een gallowayrund in het natuurgebied de Oude Landen in Ekeren. Hij verkeert in levensgevaar.

De man was met zijn hond aan het wandelen toen hij wellicht rond 16 uur werd aangevallen door een gallowayrund. “Het was omdat zijn hond alleen huiswaarts keerde, dat de familie van de bejaarde man verontrust werd”, aldus de Antwerpse politie. “Ze startte zelf een zoekactie en vonden het slachtoffer wat later in het natuurdomein.”

De man was er erg aan toe en werd met levensgevaarlijke verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Het parket is een onderzoek gestart.

De gallowayrunderen grazen vrij in de Oude Landen, net zoals ze dat ook doen in andere natuurgebieden zoals de Hobokense Polder. Op die manier helpen zij mee het landschap onderhouden. Aan de ingang van deze natuurdomeinen staan informatieborden waarop staat dat de runderen vrij grazen, en dat bezoekers er afstand van moeten houden.