Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, blijft langer op post. Hij zal tot januari 2020 in functie blijven, zo heeft de Britse minister van Financiën Philip Hammond dinsdag bekendgemaakt.

Carney moest normaal in juni 2019 aftreden, maar hij had al aangegeven bereid te zijn langer aan te blijven om de Britse economie te begeleiden in de periode na de brexit. Carney trad in 2013 aan als centralebankgouverneur in Groot-Brittannië. Daarvoor was hij president van de Canadese centrale bank.