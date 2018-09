Minstens 19 doden bij zelfmoordaanslag op betogers in Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag tegen betogers nabij Jalalabad, in het oosten van Afghanistan, zijn dinsdag minstens negentien mensen gedood en 51 anderen gewond geraakt, zo heeft de woordvoerder van de gouverneur van de provincie Nangahar gemeld.

In een eerdere balans was sprake van acht doden. “Een zelfmoordterrorist bracht zichzelf om 13 uur (plaatselijke tijd, nvdr.) tot ontploffing tussen de betogers. Er zijn minstens acht doden en 33 gewonden”, had Ataullah Khogyani, de woordvoerder van de gouverneur, gezegd. “Vijf lichamen en tientallen gewonden werden naar het ziekenhuis van Jalalabad overgebracht”, zei ook de woordvoerder van het departement Gezondheid van de provincie eerder.

De betogers waren bij de grens met Pakistan bijeengekomen en blokkeerden de toegang om te protesteren tegen de benoeming van een nieuwe politiechef.

Dinsdagmorgen waren bij een dubbele aanslag op een meisjesschool in Jalalabad al een dode en vier gewonden gevallen. Een eerste explosie deed zich rond 8.30 uur (plaatselijke tijd) aan de Malika Omairaschool voor. Een tweede explosie volgde toen leerlingen van een naburige jongensschool toesnelden.