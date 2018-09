Pfizer start met bouw van nieuwe productie-eenheid voor prikpil in Puurs

Puurs - In Puurs is geneesmiddelenproducent Pfizer gestart met de bouw van een productie-eenheid voor de prikpil, een anticonceptiemiddel voor eenmalig gebruik in de vorm van een spuitje. Met de uitbreiding wil het bedrijf moderne anticonceptie toegankelijk maken in meer derdewereldlanden.

In het nieuwe gebouw komt een vul- en verpakkingslijn voor een spuitje dat het anticonceptiemiddel DMPA bevat. Het voorgevulde spuitje, dat eenmalig onderhuids wordt toegediend, kan door de vrouw zelf geïnjecteerd worden.

Federaal minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) trapte de werken op gang. “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er meer dan 200 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden die hun zwangerschap willen vertragen of voorkomen, maar die geen moderne anticonceptie gebruiken”, zegt hij. “Daarnaast is het bevorderen van gezinsplanning essentieel voor het welzijn en de autonomie van vrouwen. De bouw van deze nieuwe eenheid is een belangrijke stap in de ondersteuning van het welzijn en de emancipatie van vrouwen in ontwikkelingslanden.”

“Het is motiverend dat de inspuitbare geneesmiddelen en vaccins die we produceren en verpakken een dergelijk verschil maken voor de gezondheid en het welzijn van zovele mensen wereldwijd”, zegt Luc Van Steenwinkel, managing director bij Pfizer Puur. “Bovendien verschepen we 30 procent van wat we in Puurs produceren naar patiënten in ontwikkelingslanden.”

Het nieuwe gebouw moet eind 2020 in gebruik zijn. Volgens Pfizer is er de voorbije zes jaar 500 miljoen euro geïnvesteerd in verschillende projecten op de site in Puurs. Daarbij werden 1.000 extra banen gecreëerd. Een ander project van die investering is een tweede gebouw voor de productie en verpakking van vaccins, waarvan de bouw nog van start moet gaan.