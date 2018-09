Gedrogeerde bestuurder die al rijdend bevredigd werd door passagier krijgt tien jaar rijverbod

Lokeren / Temse - Met de auto rijden én seksueel bevredigd worden? Patrick V.A. uit Lokeren probeerde het samen met zijn passagier uit, maar werd ‘halverwege’ al door de politie aan de kant gezet. Hij had geen rijbewijs en drugs gebruikt. Gevolg: tien jaar rijverbod.

Gegniffel en geschuifel alom in de politierechtbank van Dendermonde toen dinsdag de zaak van Patrick V.A. (36) uit Lokeren en Paris D.B. (42) uit Temse werd behandeld. De auto waarin de twee zaten was op 28 februari van vorig jaar tegengehouden door de politie, die op dat moment alleen maar bestuurder Patrick V.A. zag zitten. “Zijn vriendin die als passagier in de wagen zat was op dat moment ‘bepaalde handelingen’ aan het stellen”, verwoordde openbaar aanklager Dries Tanghe het netjes. “Na controle bleek V.A. geen geldig rijbewijs te hebben. Hij testte ook positief op de speekseltest die aangaf dat hij drugs had gebruikt. De auto waarmee hij reed was van zijn vriendin. Zij had hem de wagen toevertrouwd ondanks het feit dat ze wist dat hij geen rijbewijs had.”

Het nummertje van de twee kreeg uiteindelijk wel een heel lange staart. Patrick V.A. werd veroordeeld tot een rijverbod van tien jaar en een geldboete van 6.400 euro. Als hij die som niet betaalt wordt zijn rijverbod nog eens verlengd met acht maanden. Hij moet ook opnieuw slagen voor alle proeven als hij na afloop van zijn rijverbod opnieuw achter het stuur wil. Overbodig wellicht, want de rechter verklaarde hem meteen ook lichamelijk en psychisch ongeschikt om nog met de auto te rijden. “De gevolgen zouden verschrikkelijk geweest kunnen zijn als deze man tijdens de ‘commotie’ in zijn auto plots op het gaspedaal in plaats van op de rem zou hebben geduwd. En dan vooral voor hemzelf”, zei politierechter Peter D’Hondt enigszins schertsend. “Tijdens het rijden heb je de volle aandacht nodig. En die zou je naar verluidt toch deels kwijt zijn tijdens de handelingen die zij toen stelden. Een ding staat vast: als ze in hun bed waren gekropen hadden ze heel wat geld gespaard.”

Passagiers Paris D.B. kreeg een boete opgelegd van 2.400 euro. Patrick V.A. verblijft momenteel in de gevangenis waar hij een straf uitzit voor eerder feiten van drugs en diefstal.