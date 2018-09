Noodtoestand in hoofdstad van Zimbabwe na 20 cholera-doden

De Zimbabwaanse regering heeft dinsdag de noodtoestand voor cholera afgekondigd in de hoofdstad, nadat twintig mensen er zijn gestorven aan de ziekte en 2.000 anderen ermee besmet zijn geraakt. “We kondigen een noodtoestand af voor Harare. Op die manier kunnen we cholera, tyfus en andere dingen die aan de gang zijn, indammen. We willen geen nieuwe sterfgevallen”, zei minister van Gezondheid Obadiah Moyo.

Tot dusver werden alleen in Harare choleradoden vastgesteld, maar er werden ook gevallen in andere delen van het land bevestigd sinds de ziekte enkele weken geleden uitbrak.

Een epidemie van cholera in 2008 in Zimbabwe duurde meer dan een jaar en kostte meer dan 4.000 mensen het leven. Er kwam pas een eind aan nadat internationale groepen hadden ingegrepen en medicijnen en waterzuiveringsmiddelen hadden bezorgd.

Calvin Fambirai, het hoofd van de Zimbabwaanse organisatie ZADHR (Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights), haalde naar de regering uit naar aanleiding van de jongste uitbraak. “Waarom blijven archaïsche ziekten ons land teisteren? Onze prioriteiten zijn verkeerd. Plus onze functionarissen laten zich in het buitenland behandelen en hebben dus geen reden om de gezondheidszorg van het land te verbeteren”, zei hij.