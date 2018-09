De “Gekke Rus” die handelt in de dood: ex-chirurg verdient 1,3 miljoen per jaar aan toeristen die op “trofeeënjacht” willen gaan

Dat hij “de gekke Rus” genoemd wordt door zijn klanten, kan hem maar weinig deren. Veel belangrijker voor George Ragozin is het vele geld dat ze hem betalen om te mogen jagen op olifanten, leeuwen en zelfs bedreigde zwarte neushoorns. Dat laatste heeft hij nog het liefst, want daar rekent hij liefst 470.000 euro voor aan.

George Ragozin, een chirurg van opleiding, heeft zijn medische carrière achter zich gelaten en een bedrijfje gestart dat safari’s aanbiedt aan toeristen. Niet zomaar safari’s, maar trektochten waarbij de klant een of meerdere wilde dieren mag doden.

De goedkoopste optie uit zijn aanbod (ongeveer 4.200 euro) is een tiendaagse trip waarbij zijn klanten op gnoes en zebra’s mogen jagen. De prijzen lopen echter al snel op: als je een mannetjes- en vrouwtjesleeuw wil schieten, dan moet je al 18.000 euro ophoesten en voor een tweeweekse luipaardjacht is dat zelfs al 30.000 euro. Vijf dagen jagen op een witte neushoorn of twaalf dagen olifantenjacht kost ruim 47.000 euro.

Bedreigde diersoort

Het duurste pakket is echter de zevendaagse trip om een zwarte neushoorn, een met uitsterven bedreigde soort, op te jagen en te doden. Daar betaal je als toerist liefst 470.000 euro voor. Daarbij inbegrepen: verblijf, eten en drinken. Maar niet: het charteren van een vliegtuig, de wapens en munitie, noch het verschepen van de “trofee” én de fooi voor het personeel.

Volgens Ragozin zijn de trips een “geweldig succes” en is hij volgeboekt tot 2020. Ook op zijn website prijken tientallen foto’s van voormalige trofeeën van zijn klanten. De Rus, die naar eigen zeggen stopte als dokter omdat hij weigerde te werken voor 260 euro per maand, verdient nu ruim 1,3 miljoen euro per jaar met zijn bedrijf.

Zijn hoofdkwartier situeert zich in Zuid-Afrika, maar hij biedt ook reizen aan in Zimbabwe, Mozambique, Burkina Faso en Namibië. Hoewel erg omstreden zijn alle safari’s van Ragozin legaal en voorzien van de nodige licenties.

LEES OOK. En plots stonden giraffen en olifanten met hun poten in de sneeuw

Twee dochters

De voorbije dagen kwam hij in zijn thuisland echter onder vuur te liggen “omdat hij kinderen aanspoorde om te jagen”. Dat gebeurde nadat er oude foto’s waren opgedoken van zijn twee dochters Ksenia en Dana (nu 20 en 19) die als kind poseerden over hun “kills”. Ksenia was 13 toen ze een gnoe doodde, Dana zelfs nog iets jonger toen ze een gems en een wrattenzwijn schoot. Toch heeft de “Gekke Rus” wereldwijd nog altijd veel supporters ook. “Hij is een legende die niet alleen geliefd, maar ook gerespecteerd en bewonderd wordt over de hele wereld”, luidt het in een fanvideo.