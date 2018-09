BMW-topman: “Elektrisch rijden is nauwelijks goedkoper dan diesel”

Elektriciteit is niet goedkoop in België en een elektrische wagen opladen aan een publieke laadpaal maakt dat elektrisch rijden nauwelijks goedkoper is dan op diesel. Dat zegt Eddy Haesendonck, topman van BMW Belux. “Aan een tankstation staat bovendien de prijs per liter diesel of benzine duidelijk aangeduid, op een laadpaal is dat niet het geval”, aldus Haesendonck dinsdag.

Eddy Haesendonck, topman van BMW Belux Foto: BELGA

“Diesel en benzine zijn eigenlijk erg goedkoop, het zijn de accijnzen die de overheid heft die tanken duur maken. Stel dat in de toekomst de meeste wagens elektrisch zullen rijden, wat gaat de overheid dan doen om de inkomsten uit de weggevallen accijnzen te recupereren? Ik geloof niet dat elektrisch rijden goedkoop zal zijn. Ecologisch wel, goedkoop niet”, aldus Haesendonck.

En ecologisch zal dan volgens BMW nog afhangen van hoe de stroom geproduceerd wordt. “In veel regio’s in Europa is men genoodzaakt elektriciteit te produceren op een vervuilende wijze, waardoor het ecologisch voordeel ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor meteen teniet gedaan wordt.”

“Overheid volgt niet”

BMW plant zelf tegen 2025 niet minder dan 25 geëlektrificeerde wagens in zijn gamma, waarvan 12 volledig elektrische. “Wij zijn klaar wat de productie betreft, maar de infrastructuur en overheid volgen niet”, zegt Haesendonck. “Dat maakt dat de technologische vooruitgang gefnuikt wordt.”

In de nabije toekomst ziet de topman daarom een groot belang weggelegd voor hybridewagens. “Maar dan moeten we in België stoppen met de discussie over ‘fake’ hybrides en met het bashen van de dieselmotor. Waar de eerste generatie hybridewagens enkele kilometers elektrisch konden rijden, zijn we vandaag geëvolueerd naar 80 kilometer voor bijvoorbeeld de nieuwe BMW X5. De vooruitgang gaat razendsnel. In Rotterdam zorgen slimme sensoren er bijvoorbeeld voor dat een hybridewagen overschakelt op elektrisch rijden zodra die de stad binnenrijdt. Maar in België worden hybridewagens onterecht beschouwd als valse ecologische oplossing, waardoor hun aandeel in ons land afgenomen is van 4,9 procent vorig jaar naar 4,7 procent vandaag.”

En ook de dieselwagen heeft volgens Haesendonck nog steeds zijn voordelen. “Vergeet ook niet de enorme investeringen die de autosector geleverd heeft om van Euronorm 1 (1992) naar Euronorm 6 (2014) te evolueren. Dieselwagens zijn daardoor 700 keer ecologischer geworden.”

De infrastructuur blijft achter, aldus Eddy Haesendonck Foto: Joris Herregods

Investeringen in mobiliteit

De overheden in België moeten dringend investeren in mobiliteit en weginfrastructuur, aldus Haesendonck en Els Ampe, Brusselse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. Volgens het duo worden verplaatsingen in het verkeer duren steeds langer, en dat gaat ten koste van de quality time, klinkt het.

Volgens Haesendonck is het in België na jaren van onderinvesteringen hoog tijd om meer aandacht te hebben voor mobiliteit. Voor steden als Brussel kan multimodaliteit (een verplaatsing met verschillende vervoersmiddelen, nvdr.) een oplossing bieden, maar dan moeten de vervoersmiddelen wel op elkaar afgestemd worden. “Connecting the dots, dat is essentieel”, aldus Haesendonck. Hij haalt als voorbeeld parking C op de Heizel aan, waar pendelaars hun auto aan de rand van Brussel zouden kunnen achterlaten, maar waar er vervolgens geen goede aansluiting is op het openbaar vervoer. “Dat is niet logisch.”

Ampe beaamt dat en meent dat de oplossing voor Brussel ligt bij een uitbreiding van het metronet. “In Londen worden 40 nieuwe metrostations gepland en 42 kilometer nieuwe metrotunnels, waardoor het net er 10 procent zal groeien, terwijl de bevolkingsdichtheid in de Britse hoofdstad een stuk lager ligt dan in Brussel. Maar het Brusselse gewest kent geen ‘sense of urgency’. Er is geen positivisme, alleen een soort fataliteit. Nochtans zijn extra metrolijnen essentieel voor overstapparkings aan de rand van de stad”, zegt de Brusselse schepen.

Volgens Ampe ligt de oplossing bij 6 nieuwe metrolijnen en 36,5 kilometer nieuwe metrotunnels, goed voor een investering van zowat 3,65 miljard euro. “Dat is niet enorm. Je moet dat spreiden over de tijd en de metro is het openbaarvervoermiddel dat zichzelf het snelst terugbetaalt.”