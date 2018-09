Aantal doden door meningokokken stijgt in Nederland, maar geen maatregelen in Vlaanderen

In Vlaanderen worden er geen extra maatregelen genomen tegen de besmetting van de bacterie meningokokken type W. In 2018 zijn er zeven bevestigde gevallen van een besmetting bekend in Vlaanderen. Voor zover bekend zijn er geen sterfgevallen. Dat meldt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dinsdagmiddag.

In Nederland zijn dit jaar tot nu toe 78 mensen ziek geworden door een besmetting van de bacterie meningokokken type W, die kan leiden tot hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Van hen zijn 18 patiënten overleden. De aantallen zijn beduidend hoger dan voorheen. De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus of keel zonder daar last te veroorzaken. Als de ziekteverwekker echter in het bloed terechtkomt, wordt hij gevaarlijk.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid houdt de situatie in Nederland in de gaten, maar voor Vlaanderen zijn er voorlopig geen extra maatregelen nodig. “We zien bij ons niet hetzelfde aantal besmettingen als in Nederland. Tot eind juli 2018 zijn er zeven bevestigde gevallen bekend en we hebben nog geen weet van overlijdens”, legt Moonens uit.

Het agentschap verwacht in de loop van het najaar een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad over de bacterie meningokokken type W. “Met dat advies evalueren we of de huidige vaccinaties worden uitgebreid naar andere types. Nu vaccineren we immers alleen tegen type C”, aldus Moonens.