43.000 voor 12 weken: Artsen Zonder Grenzen en co vechten “woekerpatent” hepatitismedicijn aan

Verschillende gezondheidsorganisaties waaronder Artsen Zonder Grenzen en Dokters van de Wereld willen een einde maken aan het patent van farmabedrijf Gilead voor een geneesmiddel tegen de leverziekte hepatitis C. Het Europees Octrooibureau (EOB) in München behandelt eind deze week het dossier. De “woekerprijzen” maken het ‘sofosbuvir’ momenteel onbetaalbaar voor miljoenen patiënten, hekelen ze.

Met de actie willen ze het monopolie op het middel in Europa doorbreken. Gilead verkreeg volgens hen onterecht het patent. Het voldoet volgens hen niet aan de vereisten om een patenteerbare uitvinding te zijn. “Dat octrooi stelt het Amerikaanse farmaceutische bedrijf in staat om in Europa exorbitante prijzen te vragen voor het belangrijkste geneesmiddel tegen hepatitis C, sofosbuvir.” Indien het octrooi naar de prullenmand zou gaan, moet dat de weg vrijmaken voor goedkopere generische versies van het middel.

Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, Just Treatment en verschillende andere organisaties uit zeventien landen vechten sinds maart 2017 de geldigheid van het octrooi aan. Donderdag en vrijdag zijn er hoorzittingen bij het EOB.

43.000 euro voor 12 weken

In België rekent Gilead 43.000 euro aan voor een 12 weken durende behandeling, hekelen Artsen Zonder Grenzen en co. In landen zonder patentbescherming zou de prijs gedaald zijn naar 52 euro voor dezelfde behandeling.

In de Europese regio lijden volgens de Wereldgezondsheidsorganisatie 15 miljoen mensen chronisch aan hepatitis C en zijn er jaarlijks ongeveer 112.500 sterfgevallen door leverkanker en levercirrose tot gevolg, klinkt het in het persbericht. In België wordt het middel sinds 2017 terugbetaald voor een grotere groep patiënten.

Het patent werd op een ander vlak al aangevochten door Dokters van de Wereld, met een gedeeltelijke verwerping in 2016 als resultaat - het beroep loopt nog. In 2017 startte de huidige procedure tegen een ander deel van het patent.