Griekenland houdt tientallen migranten tegen aan land en op zee

De Griekse autoriteiten hebben meer dan 150 vluchtelingen en migranten tegengehouden die aan land onderweg waren of op zee gered werden, zo hebben plaatselijke functionarissen en media dinsdag gemeld.

De politie zei dat ze 56 migranten onderschept had en drie vermoedelijke mensensmokkelaars oppakte in twee vrachtwagens die van de Turkse grens naar het westen van Griekenland op weg waren. De kustwacht vond 21 migranten die door smokkelaars waren achtergelaten op een ontoegankelijk strand in Kreta, nadat ze 82 migranten vanop een schip met een defecte motor gered had voor de kust van de Peloponnesos, meldde de openbare radio ERT.

Veel migranten die Europa trachten te bereiken, proberen nu ongemerkt door Griekenland te reizen of om het land heen te zeilen, anders worden ze naar Griekenland teruggestuurd als ze zich in een andere lidstaat van de Europese Unie aanmelden.

Griekenland is de voornaamste toegangspoort tot de EU voor vluchtelingen en migranten. Op het hoogtepunt van de migratiecrisis in 2015-16 passeerden ruim 1 miljoen mensen door het land.