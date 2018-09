Hoe het kan dat “onverbeterlijke wegpiraat” plots van zwaarste straf ooit naar enkelband gaat

Zeven jaar gevangenis, 60.400 euro en een halve eeuw rijverbod. Peter D’Hondt sprak begin dit jaar zijn zwaarste straf ooit uit voor verkeerszondaar Benjamin Dupont (41) uit Sint-Niklaas. Voor de bekende politierechter was de maat na 39 veroordelingen vol. Maar de wegpiraat ging in hoger beroep, en komt er nu waarschijnlijk met een enkelband van af. De rechter in beroep gelooft immers wel in beterschap.