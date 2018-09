“Antwerpse Syriëstrijder Abdellah Nouamane, die België bedreigde, is gedood”

Antwerpen - De Antwerpse Syriëstrijder Abdellah Nouamane, ook gekend als Abu Jihad Al-Baljiki (23), zou gedood zijn. Dat schrijft jihadexpert Montasser AlDe’emeh op de website van Humo. Hij kreeg het nieuws dinsdag naar eigen zeggen bevestigd van de moeder van Nouamane.

Abdellah Nouamane werd begin dit jaar door de Mechelse correctionele rechtbank veroordeeld omdat hij lid was van IS en had gedreigd met een aanslag in ons land. Het onderzoek naar die feiten was opgestart nadat jihadexpert Montasser AlDe’emeh een geluidsopname in handen had gekregen waarop Abu Jihad Al-Baljiki ernstige dreigementen uitte. Hij zei onder meer dan alle ongelovigen zouden worden vermoord.

Nouamane vocht eerst voor Al-Nusra en sloot zich later aan bij IS. Hij zou vaak opgetrokken hebben met Hicham Chaib, die enkele weken geleden ook dood werd verklaard.

In welke omstandigheden de twintiger is overleden, is niet duidelijk.