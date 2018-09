Psychologisch onderzoek voor Amerikanen, kosmonout sust in video: onderzoek naar gat in ISS-capsule blijkt moeilijker dan gedacht

Bijna twee weken nadat er in het Internationaal Ruimtestation even drukverlies was geweest, breken deskundigen zich nog altijd het hoofd over de exacte oorzaak. Het drukverlies trad op omwille van een gaatje in de buitenwand van een aan het complex hangende Sojoez-capsule.

Op 30 augustus ontsnapte er even zuurstof uit het ISS omdat er een gaatje van 2 mm was in de Sojoez MS-09. Het werd gedicht, de zes opvarenden waren en zijn niet in gevaar. Maandag publiceerde kosmonaut Sergej Prokopiev (43) een video waarop het gaatje te zien was en waarin hij verzekerde dat “alles kalm” is aan boord. “Wij leven zoals altijd in vrede en vriendschap.”

Video: Twitter

“De voorliggende resultaten (van het onderzoek) geven ons geen objectief beeld”, zei Dmitri Rogozin, hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos dinsdag op een economisch forum in Vladivostok. “De situatie is veel gecompliceerder dan wij eerst hadden aangenomen.” Een speciale commissie zal daarom het onderzoek overnemen.

Sabotage?

Er zijn speculaties dat iemand op de grond het gaatje heeft gemaakt, al of niet intentioneel, en zelfs dat iemand aan boord van het ISS verantwoordelijk zou zijn. Een niet nader genoemde bron zei tegenover het Russische staatspersbureau Ria Novosti dat Moskou psychologische tests van de in het ISS werkende Amerikanen heeft gevorderd. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau heeft dit aan zich voorbij laten gaan.

Rogozin wou niet ingaan op geruchten dat een Amerikaanse astronaut het gaatje zou hebben geboord. Eerder had hijzelf evenwel niet uitgesloten dat een bemanningslid de dader zou zijn.