Weduwe van slachtoffer aanslag Londen legt ijzingwekkende getuigenis af: “Ik zag plots de voorkant van de wagen”

De weduwe van een Amerikaans slachtoffer tijdens de aanslag op Westminster Bridge in 2017, heeft voor een rechtbank in Londen een ijzingwekkende getuigenis afgelegd. Zo raakte ze onder meer bewusteloos toen haar man in de lucht vloog, en terwijl zijn echtgenote raakte.

Melissa Cochran en haar man Kurt waren voor hun 25ste huwelijksverjaardag op rondreis in Europa, waarbij ze onder meer ook op bezoek waren in Londen. Het tweetal was net op wandel op de Westminster Bridge, toen dader Khalid Masood met zijn Hyundai Tucson in rotvaart kwam afgereden op de voetgangers. Toen haar man dat in de gaten kreeg, ging hij als een schild voor zijn vrouw staan, waardoor hij de klap volledig moest incasseren. Hij werd nadien in de lucht gekatapulteerd en vloog vervolgens over een muur. Daar overleed hij enkele minuten later aan zijn verwondingen.

“We waren bijna aan het einde van de brug en waren van plan om via de trappen af te dalen naar een bankje aan de Thames (de rivier die door Londen stroomt, nvdr.). Ik had net mijn gsm in mijn handtas gestoken, was naar het einde van de brug aan het wandelen en keek naar rechts”, getuigde Cochran maandag voor de rechtbank Old Bailey in Londen, waar de verhoren van nabestaanden plaatsvinden. “Ik hoorde een motor draaien en kan me herinneren dat ik de voorkant van het voertuig zag. Mijn volgende herinnering is dat ik op de grond lag. Het gebeurde allemaal zo snel.”

Dader Khalid Masood. Foto: REUTERS

Vijf dodelijke slachtoffers

Gareth Patterson, advocaat van drie van de slachtoffers vroeg de Melissa: “De rechterarm van Kurt zwenkte uit. Kan je je herinneren dat hij je zo heeft weggeduwd?” Melissa antwoordde dat ze het zich niet meer kon herinneren, maar dat hij wel zoiets zou doen. De vrouw is nog steeds herstellende van de aanslag. Ze zat lang in een rolstoel, maar is nu terug op de been. Al kan ze maar moeizaam stappen.

Volgens ooggetuige Kylie Smith, een leerkracht die op stap was met een groep schoolkinderen, reed Masood doelbewust in op Kurt, terwijl die aan een souvenirstandje stond op de brug. “Het was overduidelijk doelbewust. De manier waarop de dader van richting veranderde”, getuigde ze. “De man probeerde zijn vriendin achter zich te trekken, om haar te beschermen voor de klap. Hij vloog nadien over de wagen, recht de lucht in. Het was chaos, pure chaos. De mensen probeerden uit de weg te vluchten, maar niemand maakte echt kans.

Op amper anderhalve minuut tijd maakte Mahmood vijf dodelijke slachtoffers: zo reed hij Kurt Cochran (54), Leslie Rhodes (75) Aysha Frade (44) en Andreea Cristea (31), waarna hij politieman Keith Palmer doodstak aan de poorten van Westminster Palace.