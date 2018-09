Man overleeft val van stelling in Rixensart niet

Op een werf in Rixensart, in de provincie Waals-Brabant, is dinsdag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Een 38-jarige Pool, zonder gekend adres in België, viel rond 14 uur van een stelling. Dat is vernomen van de politie en het arbeidsauditoraat.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht door iemand van het bedrijf waarvoor hij in onderaanneming werkte, maar kreeg onderweg een hartaanval. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de man overleden.

Het dossier is in handen van een onderzoeksrechter. In de loop van de namiddag vindt een autopsie plaats op het lichaam van de man.