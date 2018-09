Wordt de Champions League-finale binnenkort buiten Europa gespeeld?

In Spanje heerst al een tijdje onrust over een competitiewedstrijd tussen Girona en Barcelona die gespeeld zal worden in de Verenigde Staten. Maar er zijn nog grotere plannen om het voetbal te promoten aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Dat beweert althans Jaumes Roures, baas bij het Catalaanse televisiestation Mediapro. Volgens Roures zijn er discussies aan de gang om de finale van de Champions League in de nabije toekomst in de VS te laten doorgaan. “Die zou dan plaatsvinden in New York”, vertelde hij volgens Marca tijdens het Catalaanse radioprogramma ‘El Mati’.

Volgend jaar vindt de finale van het kampioenenbal plaats in Madrid, in 2020 in Istanboel.

Het Catalaanse duel tussen Girona en Barcelona zal eind januari mogelijk in de Verenigde Staten gespeeld worden. La Liga-voorzitter Javier Tebas bevestigde vorige week bij radiozender Onda Cero dat er gesprekken met beide clubs gaande zijn. Indien het plan doorgaat, wordt deze wedstrijd de eerste in La Liga die op Amerikaanse bodem - meer bepaald in Miami - wordt gespeeld.

.@FCBarcelona, @GironaFC & #LaLiga seek permission from the RFEF to stage match in the US. — LaLiga (@LaLigaEN) 11 september 2018

LEES OOK: Catalaanse derby wordt mogelijk in de Verenigde Staten gespeeld (en daar zit Manchester City voor iets tussen)