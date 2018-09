Zo cynisch is de beurs: orkaan dreigt en aandeel doe-het-zelver schiet omhoog

Bij de opening van de beurs op Wall Street schoot het aandeel van The Home Depot meteen één procent hoger. Beleggers denken dat de orkaan Florence veel schade zal aanrichten en dat de klusketen The Home Depot gouden zaken zal doen nadien. “Zo cynisch is de beurs”, zegt Tom Simonts, kbc-econoom.

De beurzen zoeken al een paar dagen de juiste richting maar bij de opening van Wall Street was er alvast één aandeel dat resoluut omhoog schoot: The Home Depot. Zeg maar de Amerikaanse Gamma. De immense doe-het-zelf-keten.

LEES OOK: Oostkust van VS maakt zich op voor ‘catastrofale, levensbedreigende orkaan’: anderhalf miljoen mensen verplicht geëvacueerd

“Dat is een typische reflex in de VS. Wanneer er orkanen langskomen dan vlucht de belegger in The Home Depot. In de veronderstelling dat na de ramp mensen bij The Home Depot massaal langsgaan om materiaal te kopen voor de heropbouw van hun huis. En dat is ook wel zo. The Home Depot was één van de grote winnaars na de orkaan Catharina”, zegt Tom Simonts.

Renault plus zeven

Niet alleen de Amerikaanse beurs is zo cynisch. Ook de Europese. Toen op 27 februari 1997 Renault aankondigde dat de fabriek in Vilvoorde dicht ging en 3.100 mensen hun job verloren, schoot het aandeel van de autoconstructeur meteen zeven procent hoger.

Nog een voorbeeld van beurscynisme. Na de aanslagen in ons land en het bericht van meer politie en militairen op straat, deed het aandeel van wever Sioen het goed. Sioen maakt onder andere kevlar, een kogelwerende stof die in politie- en legerkledij zit.

Bij elk bericht over oorlogsdreiging schiet ook het aandeel van Raytheon de hoogte in. Raytheon maakt tomahawk-raketten.

“En telkens er ook maar een gerucht is over een nieuwe cyberaanval, schieten de aandelen van de cyberbeveiligingsbedrijven Checkpoint Software en Symantec de hoogte in”, zegt Tom Simonts.