Van clublegende naar bankzitter? PSG-coach legt uit waarom Fransman zijn nummer één is en niet Buffon

Hij leek na een nieuwe Italiaanse dubbel zijn handschoenen aan de haak te hangen, maar Gianluigi Buffon verraste vriend en vijand door Juventus te verlaten voor PSG. Maar daar is hij een pak minder onaantastbaar dan in Turijn, zo blijkt.

De Italiaanse doelman wordt in januari 41 jaar oud, maar is zijn sport nog steeds niet beu. ‘Gigi’ speelde ook de Franse supercup (winst tegen Monaco) en de eerste twee competitiewedstrijden tegen Caen (3-0 winst) en Guingamp (1-3 winst). Vooral in die laatste wedstrijd viel hij op met enkele straffe reddingen.

Maar tegen Angers (3-1 winst) en Nîmes (2-4 winst) zat Buffon op de bank ten voordele van Alphonse Areola. De 25-jarige Fransman was vorig seizoen de nummer één bij PSG, maar met Thomas Tüchel kwam er een nieuwe coach naar Parijs. En toch had die opvallend goed nieuws voor Areola.

“De beslissing om hem in doel te zetten, is niet definitief. Maar ik heb Alphonse verteld dat hij, naar mijn mening, de nummer één is bij zijn club. Hij speelt hier al sinds de jeugd. PSG is zijn leven en betekent alles voor hem”, aldus Tüchel bij RMC Sport 1. “Hij wil absoluut tonen wat hij in zijn mars heeft en zich bewijzen bij PSG. Dit is een situatie die we moeten respecteren en waarvan we gebruik moeten maken. We moeten trots zijn om zo’n spelers in het team te hebben. Zij zijn het hart en de ziel van PSG.”

Straffe woorden van de Duitser, die Buffon dus als zijn nummer twee ziet. “Gigi is niet zomaar een speler op de bank. Hij heeft een grote invloed op het team, elke dag opnieuw. Hij zit op de bank omdat Alphonse moet spelen. Hij zou gewoon op de bank kunnen zitten, zijn armen kruisen en de match bekijken. Maar dat kan hij niet. Hij communiceert met de spelers en probeert iedereen te helpen. Die kleine details tonen waarom hij zo’n indrukwekkende carrière heeft gehad.”

Afwachten wie Tüchel in doel zal zetten in de Champions League, de trofee die nog ontbreekt op het palmares van Buffon. Vorig seizoen speelde Areola zowel in de Ligue 1 als het kampioenenbal voor de Franse landskampioen. PSG speelt in de groepsfase tegen Napoli, Liverpool en Rode Ster Belgrado.