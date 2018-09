Worden huisdieren straks slachtoffer van Brexit? Baasjes protesteren

De roep om een tweede Brexit-referendum klinkt alsmaar luider in het Verenigd Koninkrijk nu ook baasjes van huisdieren beginnen te vrezen dat een Brexit zonder akkoord wel eens een nefaste invloed op hen en hun dieren zou kunnen hebben. Een grootschalig protest van viervoeters en hun baasjes voor het Britse parlement moet hun vraag om een tweede referendum kracht bijzetten.

Op dit moment is het geen enkel probleem om je huisdier binnen Europa mee op vakantie te nemen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Maar als de Brexit doorgaat zonder een akkoord over het vrij verkeer van personen, zouden ook huisdieren daar wel eens de dupe van kunnen zijn.

Archiefbeeld Foto: BELGAIMAGE

Meer dan 250.000 dieren maken jaarlijks de oversteek om samen met hun baasjes op vakantie te gaan. Maar als er geen akkoord komt, moeten die dieren in de toekomst waarschijnlijk opgevangen worden in kennels wanneer hun baasjes op vakantie gaan. “Hoe je ook gestemd hebt in het referendum, je hebt niet gestemd om je geliefde dier wekenlang in een kennel te moeten achterlaten. Al dit slechte Brexit-nieuws moet ons aan het nadenken zetten”, klinkt het bij Paul Butters, de woordvoerder van Best for Britain.

Dierenrechtenactivisten willen volgende maand daarom een massaal protest houden voor het parlement. “We weten al dat de Brexit rampzalig zal zijn voor de mensen van Groot-Brittannië, maar het kan even slecht zijn voor onze huisdieren,” aldus organisator Dominic Dyer. “Van een tekort aan goede dierenartsen tot stijgende kosten voor diergezondheidszorg en hondenbrokken tot zelfs het einde van het Europese stelsel van huisdierenpaspoorten.”

De laatste jaren zijn namelijk de helft van de startende dierenartsen in het Verenigd Koninkrijk afkomstig uit de rest van de EU, ze zijn nu al goed voor 25 procent van alle dierenartsen in het land.