Hevige brand in Brusselse woontoren: bewoners geëvacueerd, omgeving afgesloten

Hevige brand in Brusselse woontoren (archiefbeeld) Foto: Shutterstock

Evere - In een woontoren in Evere heeft dinsdagavond een zware brand gewoed. De bewoners van het gebouw van meer dan tien verdiepingen werden geëvacueerd. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, ook de omgeving werd volledig afgesloten.

Het tien verdiepingen tellende gebouw werd uit voorzorg ontruimd, maar voorlopig is er geen sprake van gewonden. De brandweer is nog steeds ter plaatse, maar de brand is ondertussen onder controle.

Na werken aan roofing

Het vuur is ontstaan rond halfzes bij werkzaamheden aan de roofingbedekking op het dak van de woontoren in de Cicerolaan. De vier arbeiders die de werken aan het uitvoeren waren, konden het vuur zelf niet te baas en brachten zichzelf in veiligheid. Ze worden ter plaatse onderzocht door een arts maar zouden volgens de eerste berichten niet gewond geraakt zijn.

Later op de avond mocht iedereen opnieuw naar huis terugkeren.