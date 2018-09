Barcelona leidt de dans, maar Club Brugge wurmt zich tussen de Europese topclubs met straffe thuisreputatie

Nog drie dagen en dan krijgt Club Brugge Lokeren over de vloer op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League. Een vierde thuiszege op rij dit seizoen voor blauw-zwart? Moet kunnen, met die straffe reputatie van Club voor eigen volk.

La Gazzetta dello Sport berekende deze week het winstpercentage van de clubs uit de vijf grootste Europese competities: La Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League en Ligue 1. De aanleiding was de opening van het Juventus Stadium zeven jaar geleden in september.

De Oude Dame strandt op een tweede plaats. Juve won sindsdien namelijk 113 van zijn 134 thuiswedstrijden in de competitie. Goed voor een winstpercentage van 84 procent. Enkel FC Barcelona doet beter met eentje van 86 procent door 116 op 135 keer te winnen in Camp Nou. Bayern pakt het brons door 83 procent van zijn thuiswedstrijden sinds 2011 te winnen.

Daarna volgen Real Madrid (81%), Paris Saint-Germain (77%), Manchester City (77%), Atlético Madrid (72%), Napoli (69%), Arsenal (67%) en Manchester United (67%).

Foto: La Gazzetta dello Sport

Straf Club

Maar als we ook even naar de Belgische competitie kijken, dan krijgen we een nieuwe nummer zeven: Club Brugge. Blauw-zwart won de voorbije zeven seizoenen (inclusief play-offs) namelijk 74 procent van zijn thuismatchen: 106 op 143. Als we enkel de reguliere competitie tellen, zelfs 77 procent: 83 zeges op 108 matchen. In de play-offs won Club sinds 2011 66 procent (22 op 35) van zijn matchen op Jan Breydel.

Anderlecht doet het minder goed, maar staat wel quasi op gelijke hoogte met Napoli. Paars-wit won tussen 2011 en 2018 namelijk 68,5% van zijn thuiswedstrijden: 98 op 143. Ook Anderlecht deed het in de reguliere competitie (70%) relatief beter dan in de play-offs (63%). Een club als AA Gent zit daar met een winstpercentage van 57 procent een stuk onder.