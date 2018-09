Een op de zeven Fransen leeft in armoede

Frankrijk telde in 2016 zowat 8,8 miljoen armen, of 14 procent van de bevolking. Bij de Fransen jonger dan 18 jaar is dat zelfs 19,8 procent, zo blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau Insee, twee dagen voor de Franse president Macron een plan zal bekendmaken voor de aanpak van armoede.

Wie in Frankrijk over minder dan 1.026 euro per maand (voor een alleenstaande) kan beschikken wordt beschouwd als arm. Het gaat om 60 procent van het mediaaninkomen van de bevolking.

De globale armoedegraad is met 0,2 punt afgenomen ten opzichte van 2015, volgens Insee vooral te danken aan de invoering van een werkpremie, een begin 2016 ingevoerd extraatje voor werknemers met een klein inkomen.

Het Insee wijst voorts op de link tussen armoede en werkloosheid. Zo trof armoede in 2016 38,3 procent van de werklozen, tegenover 6,4 procent van de werknemers. Ook de familiale situatie speelt een grote rol bij het risico om geconfronteerd te worden met armoede: bijna 35 procent van de eenoudergezinnen in Frankrijk - zowat 2 miljoen mensen - is arm, of vier keer meer dan bij koppels met een of twee kinderen. Koppels met drie kinderen of meer zijn ook vaker arm (23,9 procent).

Het mediaaninkomen in Frankrijk bedroeg 1.710 euro in 2016, een stijging met 0,9 procent op een jaar tijd, tot het niveau van voor de crisis in 2008.