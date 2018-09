Man die in Engelse Hull brand stichtte in twee banken is gearresteerd

In de Britse havenstad Hull is dinsdag een man gearresteerd die probeerde brand te stichten in twee banken en die ook een handwapen op zich had. Dat hebben meerdere Britse media gemeld.

De man probeerde brand te stichten in een kantoor van Barclays en Santander door petroleum uit te gieten en in brand te steken. Op live-beelden is in ieder geval in één bank vuur te zien. Hij beschikte ook over een kapmes.

De politie heeft de man gearresteerd en heeft de omgeving afgesloten. Meerdere winkels in de stad zijn geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt, aldus SkyNews.