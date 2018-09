Eerste IJslandse trauma van de avond is een feit: beloften verliezen in extremis door doelpunt van… keeper

De Rode Duivels nemen het dinsdag tijdens hun eerste wedstrijd in de Nations League op tegen IJsland. Als de wedstrijd van de IJslandse beloften enigszins een voorbode mag zijn, dan gaan de Belgen winnen met een doelpunt van Thibaut Courtois.

De U21 van IJsland namen het thuis op tegen de U21 van Slovakije in het kader van de EK-kwalificatiecampagne. AZ-speler Albert Gudmundsson zette de thuisploeg voor rust op voorsprong, maar dan scoorden de bezoekers twee keer, waaronder in de 90ste minuut dankzij Tomas Vestenicky.

In de 93ste minuut deed Gudmundsson het stadion echter ontploffen door vanaf elf meter de gelijkmaker tegen de netten te trappen. Een billijk gelijkspel dus? Nee, dat was zonder Marek Rodak gerekend. De Slovaakse doelman, actief bij de Engelse tweedeklasser Rotherham United, kopte amper één minuut later de 2-3 binnen na een hoekschop.

Een IJslands trauma dus. Kijken wat dat straks bij de grote jongens gaat geven...