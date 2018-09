“Moet deze wegpiraat eerst iemand doodrijden eer hij zware straf krijgt?”

Koen Van Wonterghem van Ouders van Verongelukte Kinderen is niet te spreken over de beroepsrechter die de straf van verkeerszondaar Benjamin Dupont halveert. “Die beslissing is niet gemotiveerd.”

12,5 jaar cel en 81.400 euro boete. Tot die straf is Benjamin Dupont aanvankelijk veroordeeld. De man had 39 veroordelingen. Dronken rijden, rijverbod aan zijn laars gelapt, ongevallen veroorzaakt, vluchtmisdrijf. In juni vorig jaar reed hij zelfs dronken met zijn vijfjarig kind op de achterbank.

Koen Van Wonterghem. Foto: BELGA

Vandaag kreeg hij in beroep een opvallend lichtere straf. De celstraf van 12,5 jaar werd herleid tot 5 jaar waarvan de helft met uitstel. Ook de boete werd teruggebracht tot 68.000 euro, deels met uitstel.

“Ongelooflijk”, reageert Koen van Wonterghem van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen. “Ik heb zopas het vonnis van de beroepsrechter gelezen. Wel, het is amper onderbouwd. Het is een zeer stereotiepe tekst, een lege doos. Nergens lees je duidelijk waarom hij de straf zo zwaar verminderde, enkel dat hij gelooft dat de verkeerszondaar tot inzicht kwam. Het ergste van al: in de probatievoorwaarden die hij oplegt zit een deel van de straf: niet meer rijden! Maar die man mag niet meer rijden want hij heeft een rijverbod. Deze beroepsrechter bagatelliseert met zijn lichtere straf wat Dupont deed. Moet hij dan misschien eerst eens iemand doodrijden?”

Niet naar gevangenis

De eerste strenge straf was opgelegd door de bekende politierechter Peter D’Hondt. “Let op, wij vinden niet dat alle straffen die Peter D’Hondt uitspreekt, onaantastbaar zijn. We kunnen begrijpen dat beroepsrechters in sommige gevallen lagere straffen uitspreken. Maar niet in dit geval.”

Door de uitspraak in beroep moet Benjamin Dupont niet naar de gevangenis. Dat stoort Koen Van Wonterghem zeer. “Wij geloven niet heilig in gevangenisstraffen voor daders van zware verkeersovertredingen. Maar in dit geval is een gevangenisstraf net wel goed. Want dat blijkt de enige manier om deze gevaarlijke man van straat en dus uit de maatschappij te houden. Een rijverbod houdt hem alvast niet uit het verkeer.”