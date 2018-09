Daarom werden de eerste 25 seconden van Engeland-Zwitserland in het zwart-wit uitgezonden

Er wordt niet alleen in IJsland gespeeld vanavond. Zo staat in Elche een treffen tussen Spanje en Kroatië op het menu, terwijl Engeland een oefenpot speelt tegen Zwitserland. En de uitzending van die laatste wedstrijd begon op bijzondere wijze.

De eerste 25 seconden van Engeland - Zwitserland op Sky Sports waren namelijk in het zwart-wit. Niet uit een soort nostalgisch televisiegevoel, maar met een goede reden. Het is namelijk de 25ste verjaardag van Kick It Out. Dat is een Britse antidiscriminatiecampagne en de vriendschappelijke interland is de eerste die eraan opgedragen wordt. Eerder werden ook al wedstrijden in de Premier League gespeeld in het kader van Kick It Out.

“We hopen dat we hiermee iedereen kunnen aanmoedigen om onze boodschap over te dragen, van het hoogste tot het laagste niveau”, aldus voorzitter Lord Herman Ouseley.