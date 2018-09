Flitsend Spanje rolt Belgisch getint Kroatië op met wereldgoals en eigen doelpunt van Gent-doelman Kalinic

Spanje speelde dinsdag wedstrijd nummer twee in Groep 4 van de Nations League tegen Kroatië, dat voor het eerste speelde. Bij rust leidden La Roja met 3-0. Na de rust werd het niet veel beter voor de Kroaten, die met 6-0 de boot ingingen.

Bij de Kroaten stonden drie spelers tussen de lijnen die actief zijn in de Jupiler Pro League: Lovre Kalinic (AA Gent) stond in doel, Matej Mitrovic (Club Brugge) centraal in de defensie en Ivan Santini (Anderlecht) alleen in de spits.

De WK-finalist had echter weinig in te brengen tegen een jong en flitsend Spanje. In de 24ste minuut rondde Saúl Niguez een lang uitgesponnen aanvallen af met een rake kopbal: 1-0.

Tien minuten later haalde Marco Asensio verschroeiend uit van buiten de zestien: 2-0.

En amper twee minuten daarna maakte Kalinic een ongelukkig eigen doelpunt. De doelman van de Buffalo’s kreeg een alweer strak schot van Asensio tegen zijn rug, waarna de 3-0 over de doellijn verdween. Pijnlijk moment in zijn veertiende interland...

Kroatië deed na de rust niet veel beter. Spanje deed nog drie keer de netten trillen en won met 6-0. Rodrigo, Sergio Ramos en Isco scoorden voor La Roja na de koffie.

