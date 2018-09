Zoon van legendarische voetballer scoort briljante 'olympische' goal tijdens interland

De beloftenploeg van Roemenië mag zich klaarstomen voor het EK van volgende zomer in Italië. De jonge Roemenen wonnen namelijk met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en zijn daardoor zeker van groepswinst in de kwalificatiecampagne en het daarbij horende EK-ticket. Het tweede doelpunt werd gescoord door Ianis Hagi, de zoon van legende Gheorghe Hagi. De man die ooit het mooie weer maakte bij Real Madrid en Barcelona. Zijn 19-jarige zoon, speler van FC Viitorul, klopte de Bosnische doelman met een prachtige olympische goal. Een hoekschop die recht in doel verdween.

Ianis Hagi, son of great Gheorghe Hagi, scored the goal of the evening in European football. Straight from the corner, like a boss. :) I'm sure Galatasaray's fans will enjoy this. And all Hagi lovers in the Universe. #gsk pic.twitter.com/wO9uQ21qsO