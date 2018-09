REACTIES. Eden Hazard tempert de euforie: “Liever wereldkampioen dan nummer één op de FIFA-ranking”

Romelu Lukaku scoorde twee keer, maar Eden Hazard leverde in IJsland alweer een topprestatie af. “Er zijn altijd nog dingen te verbeteren, maar het was zeker niet slecht vandaag”, zei de kapitein.

“Het is niet makkelijk spelen hier, dus we hebben een mooie prestatie afgeleverd. Door onze manier van spelen verdienen we de winst. Het is goed dat Romelu scoort, dat zal hem vertrouwen geven. En het is ook goed dat we geen tegengoal pakken.”

De Rode Duivels zijn nu de nieuwe nummer één van de wereld. “We zijn het al geweest, dus het is geen verrassing meer”, gekscheerde Hazard voor de microfoon van VTM.

“In alle eerlijkheid was ik liever wereldkampioen geweest dan nummer één. Ons doel nu is ons kwalificeren voor het EK en zo ver mogelijk geraken in de Nations League. De coach heeft er ons afgelopen week over gesproken. Het zou mooi zijn als we het eerste land zijn dat die nieuwe trofee kan winnen.”

Witsel: “Lastig begin”

“Het was een moeilijk begin van de wedstrijd. De eerste vijftien à twintig minuten speelden zij heel verdedigend en was het centrum goed afgesloten. Zij loerden op de counter, dus moesten we opletten. Nadien hebben we de bal meer opgeëist en was ons positiespel beter. Na die 0-2 hebben we de wedstrijd doodgemaakt. Het doet deugd dat we meteen kunnen winnen bij ons debuut in de Nations League.”

Chadli: “Blij dat ik weer Champions League kan spelen”

Nacer Chadli speelde tegen IJsland zijn eerste minuten van het seizoen. Door transferperikelen was het er nog niet van gekomen.

“Ik heb nu drie à vier weken getraind, maar ben blij dat ik opnieuw wedstrijden kan spelen”, reageerde de aanwinst van AS Monaco. “Ik moet nu zorgen dat ik fit blijf en ook wedstrijden begin te spelen voor mijn club. Zowel in de competitie als in de Champions League. Ik ben heel dat ik weer in de Champions League kan spelen. Dat was mijn ambitie ook.”

Monaco opent zijn Champions League-campagne dinsdag met een thuismatch tegen Atlético Madrid.

Lukaku: “Dit is leuk voetballen"

"We winnen veel, we scoren veel, we spelen offensief voetbal, we zetten druk naar voren, iedereen scoort en iedereen is blij. Dat moeten we zo houden.” Ik blijf geen tien jaar Rode Duivel meer. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Uiteindelijk geniet ik van de momenten met mijn ploegmaats en ik ben ik tevreden met mijn prestaties.”

“Hoeveel ik wil scoren? Zoveel mogelijk. Maar uiteindelijk wil ik een prijs winnen met mijn ploegmaats. We zijn nu al tien jaar samen bezig. In Rusland waren we er kortbij. De Nations League is een nieuwe mogelijkheid om iets goeds te doen, om ons voor te bereiden voor het EK.”

“We zijn eerste van de wereld, maar we hebben geen prijs in onze handen. Het belangrijkste is dat we constant blijven presteren. Iedereen ziet ons als een van de best voetballende ploegen van de wereld. We krijgen respect alleen moeten we nu ook prijs zien te pakken.”