Rode Duivels vestigen nieuw zegerecord, Lukaku evenaart Mermans

Door de vlotte zege in Reykjavik vestigen de Rode Duivels een nieuw record: nooit eerder in de geschiedenis kon ons land elf wedstrijden in één kalenderjaar winnen. En we zijn nog maar september…

In 2014 klokten we af op 10 zeges, waarvan er eentje door de FIFA niet als officieel werd beschouwd door een wissel te veel. Vandaag pakten de Duivels hun elfde overwinning in 2018, op 13 wedstrijden. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal eindigde op 0-0, de halve finale van het WK was de enige nederlaag voor de troepen van Martinez. Gingen eerder wel voor de bijl: Saoedi-Arabië (4-0) Egypte (3-0) Costa Rica (4-1) Panama (3-0) Tunesië (5-2) Engeland (0-1) Japan (3-2) Brazilië (1-2) Engeland (2-0) Schotland (0-4) Ook ons doelsaldo is tamelijk indrukwekkend dit jaar: 34 gemaakte goals, 7 doelpunten tegen. En dan spelen we nog vier wedstrijden dit jaar... Lukaku komt ondertussen op gelijke hoogte van Jef Mermans, die vestigde in 1950 het record van 12 doelpunten in één kalenderjaar, daar zit Big Rom ondertussen ook aan. (