Al 35 vrouwen slachtoffer van mooiprater die zelfs chihuahua folterde voor geld

Brugge - Al 35 West-Vlaamse ­vrouwen heeft hij rond zijn vinger gedraaid, en vervolgens genadeloos kaalgeplukt. Zelfs een celstraf kon de ­notoire oplichter Irfan O. (36) niet op andere gedachten brengen. “Hij leek de ridder op het witte paard”, zegt een slachtoffer. “Maar hij folterde zelfs mijn chihuahua om geld te krijgen.” De man moest dinsdag wéér voor de rechter verschijnen, maar hij is spoorloos.

“Hij zag er deftig uit, en hij sprak verzorgd en vlekkeloos Nederlands. Hij kon het goed uitleggen. Ik voelde me echt goed bij hem.” Dat vertelt K.V., een 34-jarige vrouw uit Ieper die in oktober vorig jaar via een datingsite in contact kwam met een zekere ‘Jonas Bruin’. De man presenteerde zich met een foto waarop hij in een net pak poseert, met een smetteloos wit hemd. Volgens zijn profiel was hij 33 jaar, en op zoek naar “vrienden en vrouwen”. Het bewuste profiel op de datingsite stond gisteren nog steeds online. Al heeft ‘Jonas Bruin’ het sinds 21 juli niet meer bekeken.

“Ik viel als een blok voor die Jonas. Nadat een eerdere relatie op de klippen was gelopen, dacht ik dat ik nu wel het geluk gevonden had”, zegt K.V.

In de val gelokt

Ze vroeg haar nieuwe vriend om bij haar in te trekken. Niet veel later ontfutselde hij haar de code van haar bankkaart. “Vanaf dat moment begon hij mijn rekeningen te plunderen. Hij bestelde dure spullen via het internet. Toen ik daar vragen over begon te stellen, bedreigde hij me. Hij folterde mijn chihuahua. Uiteindelijk ging hij ervandoor, maar niet zonder mijn auto te verkopen en mijn juwelen en gsm’s mee te nemen.”

Toen de vrouw naar de politie stapte, ontdekte ze dat ze in de val was gelokt door Irfan O.: een Bruggeling van Turkse afkomst. De man is een mooiprater, die via datingsites en sociale media kwetsbare vrouwen benadert. Volgens het gerecht zou O. al sinds maart 2013 op die manier vrouwen oplichten. De man moest daarom al in december 2016 voor de Brugse rechter verschijnen voor het oplichten van 25 slachtoffers. Maar daar daagde hij niet op. Hij werd uiteindelijk bij verstek tot vier jaar cel veroordeeld, opgespoord en opgepakt.

Nog 10 nieuwe slachtoffers

O. ging in beroep, waar zijn straf werd bevestigd. Maar omdat hij ondertussen was vrijgekomen en de openbare aanklager in beroep niet opnieuw de onmiddellijke aanhouding vroeg, werd hij niet meteen geseind. “Dat was een inschatting van het moment”, zegt het parket van West-Vlaanderen.

Sindsdien lijkt de man spoorloos. Maar toch kon hij nieuwe slachtoffers maken, want dinsdag moest Irfan O. alweer voor de Brugse strafrechter verschijnen omdat hij opnieuw 10 mensen had opgelicht, waaronder K.V. De man lijkt zijn werkterrein nu naar Ieper verlegd te hebben. De aanklager eiste opnieuw vier jaar cel.

“Ik moest na zijn doortocht zeven maanden in therapie”, zegt K.V., die daarvoor een schadevergoeding eist. “Ik ben mijn vertrouwen in mannen verloren.”