Bondscoach IJsland onder indruk van Rode Duivels: “Sterkste ploeg ter wereld”

IJslands bondscoach Erik Hamrén zag hoe zijn team voor het eerst in vijf jaar nog eens een thuiswedstrijd met inzet verloor. De Rode Duivels kwamen met een simpele 0-3 winnen. Achteraf was hij onder de indruk van de Belgen: Hamrén noemde hen het sterkste team ter wereld.

“Ik was bondscoach van Zweden toen we tegen Duitsland speelden. Duitsland was sterk maar dit België is nu op zijn minst even sterk”, was Hamrén lovend. De Zweed was van 2009 tot 2016 bondscoach van de Zweedse nationale ploeg.